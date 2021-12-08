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В России выявили 30 752 случая коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 30 752 случая коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 30 752 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом 7,5 процента от общего числа заболевших за день не имели клинических проявлений инфекции.

В России выявили 30 752 случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству инфицированных COVID-19 в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 3004 пациента с коронавирусом.

За день в России также было зафиксировано 1179 летальных исходов.

Российские медики продолжают оказывать пациентам помощь — за 24 часа после прохождения лечения от COVID-19 в РФ полностью выздоровели 36 976 человек, подытожили в оперштабе.

В России выявили 30 752 случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что возвращающимся из-за границы гражданам России необходимо повторно сдавать тесты на коронавирус. Она объяснила, что такая мера нужна потому, что в первые сутки результаты тестирования практически никогда не бывают положительными. В особенности это актуально в период распространения новой агрессивной мутации коронавируса «омикрон», подчеркнула глава Роспотребнадзора.

6 декабря стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.

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