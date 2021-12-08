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Эксперт рассказала, чем опасны неиспользуемые банковские карты

Анастасия Колоскова

Общество
Эксперт рассказала, чем опасны неиспользуемые банковские карты
Фото: Pixabay

Неиспользуемые банковские карты могут преподнести их владельцу неприятные сюрпризы, такие как утечка личных данных, нежелательная комиссия и навязывание услуг. Об этом рассказала руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова.

По ее словам, за подобные карты банком может взиматься комиссия, о которой клиент может забыть или даже не знать.

— Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода, — отметила эксперт.

Кроме того, люди, не платившие за обслуживание карты, когда она использовалась в качестве зарплатной, теряют эту привилегию, если переходят на другой зарплатный проект. Если не закрыть прежнюю карту, то с нее может списываться комиссия, предупредила Екатерина Семерикова.

— Также держатели «мертвых» карт не до конца осознают, что их персональные данные в любом случае хранятся у банка. Самое безобидное, что может произойти, — это звонки из кол-центров, а также сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны, — подчеркнула эксперт.

Также она обратила внимание на то, что владелец такой карты может столкнуться и с более серьезными рисками в случае утечки персональных данных, если они попадут к мошенникам.

Согласно данным Банка России, в третьем квартале на руках у россиян находилось 319,8 миллиона карт, из которых 95,5 миллиона они не пользовались, пишет РИА Новости.

До этого россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью сим-карт. Злоумышленники стали списывать деньги со счетов через дубликаты банковского приложения.

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