Биография нового канцлера Германии Олафа Шольца

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Социал-демократ Олаф Шольц был назначен на пост нового канцлера Германии в среду, 8 декабря. «Вечерняя Москва» рассказывает биографию нового руководителя ФРГ.

Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке. Семья будущего канцлера была из рабочего класса. Всего у родителей юного политика было трое сыновей.

Когда Шольц был ребенком, его семья перебралась в район Гамбург — Ральштедт. Именно там будущий политик прожил свои юношеские годы.

В 1975 году Шольц вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). На тот момент ему было 17 лет. На выбор юноши во многом повлияло мнение родителей, которые всегда положительно отзывались о бывших канцлерах социал-демократов.

В 1984 году политик окончил правовой факультет Гамбургского университета, затем год занимался общественными работами.

После этого немец начал работать в фирме Zimmermann, Scholz und Partner в качестве юриста-партнера. За время своей юридической карьеры Шольц защищал многих людей, которые были уволены незаконно.

В 1998 он женился на подруге по партии Бритте Эрнст. Детей у пары пока нет.

Впервые Шольц баллотировался на выборы в бундестаг в 1998 году по совету супруги. С тех пор он часто избирался в нижнюю палату парламента Германии.

Уже в 2001 году немецкий политик стал сенатором Гамбурга и одновременно членом федерального правления СДПГ. Спустя четыре года Шольц стал управляющим делами партии.

В 2007 году политик, который за свою карьеру уже успел приобрести прозвище Шольцомат (Шольц плюс автомат) за свою четкую манеру речи, получил портфель министра труда и социальных дел в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Спустя два года партия ушла в оппозицию, а Шольц занял место ее зампредседателя.

В 2011 году немец получил должность первого бургомистра Гамбурга.

В 2018 году Шольц снова оказался в рядах правительства Меркель, заняв пост министра финансов и вице-канцлера.

10 августа 2020 года политик стал одним из кандидатов в новые канцлеры от партии. На тот момент рейтинг СДПГ не превышал 15 процентов.

Успешная избирательная кампания сделала Шольца одним из самых популярных политиков в Германии.

26 сентября Социал-демократическая партия Германии выиграла парламентские выборы в ФРГ с результатом 25,7 процента голосов и опередила блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал максимально низкий процент голосов за всю историю.

Вместе с ними в бундестаг вошли еще три партии. На третьей строчке оказались «зеленые», набравшие 14,8 процента голосов, на четвертом месте расположилась Свободная демократическая партия — у нее 11,5 процента. Замыкала пятерку «Альтернатива для Германии» с 10,3 процента голосов.