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В России выросло число случаев телефонного мошенничества

Ирина Игнатенко

Общество
В России выросло число случаев телефонного мошенничества
Фото: pexels.com / Anna Shvets

В России выросло число случаев телефонного мошенничества, которые зачастую практически невозможно раскрыть. Об этом сообщил руководитель Ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев.

Он отметил, что в период пандемии снизилось число краж, грабежей, преступлений, совершенных в общественных местах. Но при этом более активно начали проявлять себя телефонные мошенники.

— Наша главная задача — больше знать, больше говорить, больше предупреждать. В период пандемии число телефонных мошенничеств выросло чуть ли не на 80 процентов. Это латентная преступность, не все хотят идти в полицию, порой нам тяжело раскрывать такие преступления, — отметил он в комментарии НСН.

Зачастую телефонные мошенники просят граждан перевести крупные денежные суммы или сообщить данные карты. Специалисты советуют быть внимательнее к звонкам с незнакомых номеров.

Ранее полицейский пояснил, какие слабые места жертвы используют телефонные мошенники. Он отметил, что кибермошенники часто обращаются к гражданам по телефону под видом сотрудников банков или правоохранительных органов.

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