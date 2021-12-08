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Андрей Бочкарев заявил, что в Москве сохранится высокий темп строительства рельсового транспорта

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев заявил, что в Москве сохранится высокий темп строительства рельсового транспорта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице сохранятся высокие темпы строительства рельсового транспорта. Строительный комплекс города готов придерживаться его в рамках стратегии развития Московского транспортного узла. Об этом в среду, 8 декабря, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Вчера состоялось грандиозное для Москвы событие — одновременный запуск сразу 10 станций Большой кольцевой линии метро. В следующем году нам предстоит завершить строительство еще девяти станций, чтобы полностью замкнуть ее. Однако после окончания проекта БКЛ подземный и наземный рельсовый транспорт в столице продолжит развиваться высокими темпами. У нас есть все возможности и компетенции для этого, — рассказал он.

Помимо развития БКЛ, в городе продолжают заниматься и другими линиями метро. Среди них Люблинско-Дмитровская, Калининско-Солнцевская ветки. Строится новая Троицкая линия, а также запланирована реализация проектов Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, собираются продлить Сокольническую и Арбатско-Покровскую ветки. В ходе строительства БКЛ на станциях сразу закладывается возможность перехода на радиальные ветки.

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.

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