«Хватал людей за одежду»: дебошира задержали в новосибирском аэропорту Толмачево

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В международном аэропорту Толмачево в Новосибирске полицейские задержали авиадебошира. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что экипажу рейса Магадан — Новосибирск требуется помощь. Они не могли справиться с одним из пассажиров на борту самолета, который вел себя неадекватно.

— Во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров, — рассказала Волк.

Нарушителя порядка доставили в отделение полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

19 ноября в пресс-службе МВД рассказали о жительнице Подмосковья, которая устроила пьяный дебош в аэропорту Кемерова. Женщину привлекли к административной ответственности и возбудили в отношении нее уголовное дело.

В начале ноября пассажир рейса Кемерово — Москва занял чужое место на борту самолета и отказывался пересаживаться, сопровождая свое недовольство нецензурной лексикой.

В итоге авиакомпания отказала нарушителю порядка в перелете. Мужчина был отправлен в спецприемник.