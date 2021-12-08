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Многоквартирный дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Кузьминках

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Многоквартирный дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Кузьминках
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию жилой дом, построенный в рамках программы реновации. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Односекционный жилой дом на 161 квартиру возвели по адресу: улица Шумилова, владение 4. В нем расположились 23 однокомнатных, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатных квартир. В помещениях выполнена улучшенная отделка, соответствующая стандартам реновации.

На первом нежилом этаже здания появятся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле разместились: комната консьержа, колясочная, кладовая для инвентаря, а также зон почтовых ящиков.

В доме установили грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации.

Новостройку оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Территорию возле здания благоустроили и озеленили.

До этого глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что с начала реализации программы реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы (ЮВАО) под заселение были переданы 19 новостроек, построенных в пяти районах округа.

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