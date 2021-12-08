В Кремле назвали условия для еще одной беседы Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден поговорят еще раз в том случае, если их представители результативно пообщаются. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 8 декабря.

По его словам, даже если о следующей встрече получится договориться, то она пройдет в дистанционном формате.

— Они договорились, что если удастся продуктивно пообщаться представителям, то тогда нужно будет еще раз продуктивно поговорить. Но, наверное, это будет дистанционное общение, — сказал Песков в беседе с Пятым каналом.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи состоялись во вторник, 7 декабря. Встреча прошла в закрытом для журналистов формате.

Во время онлайн-переговоров президент США заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным в очном формате. Также Байден с улыбкой на лице отметил, что рад видеть коллегу.

Также американский лидер заявил о беспокойстве из-за ситуации на Украине и пригрозил введением санкционных мер в случае якобы военной эскалации со стороны России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет говорить со своим американским коллегой не на эмоциях, а исходя из национальных интересов своей страны. Однако, по его словам, в Кремле не ожидают никаких прорывов от предстоящих переговоров президентов. Разговор будет иметь рабочий характер.