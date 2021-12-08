Почти 85 тысяч пассажиров воспользовались новым участком БКЛ метро

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Новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро с начала работы приняли почти 85 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 7 декабря войдет в историю московского транспорта. Вчера президент России и мэр Москвы запустили движение по самому протяженному участку линии в истории мосметро, открытому в один день. Заработали 10 станций БКЛ. Они сразу показали свою востребованность. В первый же вечер работы участка БКЛ от «Мневников» до «Каховской» его станциями воспользовались 53 тысячи пассажиров, а за сегодняшнее утро до 10:00 — 31 тысяча человек. Пассажиры смогут экономить время в пути, а выбрать наиболее оптимальные быстрые маршруты помогут наши транспортные приложения, — цитирует главу департамента Максима Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что уже в первый вечер работы на новые станции вошли 29 тысяч пассажиров, а 24 тысячи сделали пересадки. Отмечается, что наибольшей популярностью пользовались станции нового участка «Воронцовская» (11,3 тысячи пассажиров), «Кунцевская» (9,3 тысячи), «Мичуринский проспект» (6,7 тысячи).

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.