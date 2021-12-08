Отец избитой в Казани девочки заявил, что будет бороться за дочь

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Муж Епанешниковой, которая избила свою дочь и сняла это на видео, заявил, что будет бороться за ребенка. В настоящее время полуторагодовалая девочка находится в органах опеки.

По данным СМИ, отец девочки работает мотористом на судне. По его словам, у них с женой «нормальная семья».

Алкоголь они якобы употребляют только по праздникам, а до нынешнего случая они жили спокойно. О криминальном прошлом своей супруги он знал, но не придавал значения.

Также мужчина сообщил, что планирует уехать с дочерью в Чистополь. В Казани он оставаться не хочет, передает Telegram-канал SHOT.

До этого сообщалось, что суд в Казани арестовал на два месяца 31-летнюю Епанешникову, которая на камеру избила свою малолетнюю дочь. Также в ходе заседания стало известно, что женщина ранее была судима по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она провела в тюрьме полтора года.

Во вторник, 7 декабря, прокуратура организовала проверку после появления в СМИ видео, на котором мать избивает свою малолетнюю дочку в Казани. При этом мать называет ребенка «подопытным кроликом», над которым, по ее мнению, можно «измываться».