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Суд в Казани арестовал на два месяца мать, избившую свою полуторагодовалую дочь

Илья Ашуров

Происшествия
Суд в Казани арестовал на два месяца мать, избившую свою полуторагодовалую дочь
Фото: pixabay

Суд в Казани арестовал на два месяца 31-летнюю Алену Епанешникову, которая на камеру избила свою малолетнюю дочь. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Следователи попросили суд заключить Епанешникову под стражу, так как она может продолжить нарушать закон и скрыться. Кроме того, в ходе заседания стало известно, что женщина ранее была судима по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она провела в тбрьме полтора года.

— Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении подозреваемой Епанешниковой Алены Геннадьевны меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — сказал судья.

До этого сообщалось, что органы опеки попросили проверить Епанешникову на вменяемость. Специалисты проанализировали видео, на котором мать избивает своего ребенка. По их мнению, во время избиения женщина была не в себе.

Во вторник, 7 декабря, прокуратура организовала проверку после появления в СМИ видео, на котором мать избивает свою малолетнюю дочку в Казани. При этом мать называет ребенка «подопытным кроликом», над которым, по ее мнению, можно «измываться».

К настоящему моменту ребенок уже изъят у матери и находится в больнице. Семья поставлена на учет. Инцидент находится на особом контроле правоохранителей.

По итогам проверки следователи примут решение о необходимости применения мер прокурорского реагирования.

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