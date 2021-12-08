Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Органы опеки попросили проверить на вменяемость мать, избившую свою дочь в Казани

Илья Ашуров

Происшествия
Органы опеки попросили проверить на вменяемость мать, избившую свою дочь в Казани
Фото: Пресс-служба Совфеда

В Татарстане органы опеки попросили провести психиатрическую экспертизу 31-летней женщине, которая на камеру избила свою маленькую дочь. Об этом стало известно в среду, 8 декабря.

Специалисты проанализировали видео, на котором мать избивает своего ребенка. По их мнению, во время избиения женщина была не в себе.

Она сама страдала от регулярного рукоприкладства своего мужа. Предполагается, что во время инцидента мать переняла роль супруга-обидчика, а сама представляла себя на месте избиваемого ребенка, сообщает Telegram-канал SHOT.

Во вторник, 7 декабря, прокуратура организовала проверку после появления в СМИ видео, на котором мать избивает свою малолетнюю дочку в Казани. При этом мать называет ребенка «подопытным кроликом», над которым, по ее мнению, можно «измываться».

К настоящему моменту ребенок уже изъят у матери и находится в больнице. Семья поставлена на учет. Инцидент находится на особом контроле правоохранителей.

По итогам проверки следователи примут решение о необходимости применения мер прокурорского реагирования.

Читайте также:
Казань мать Психиатрия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте