Органы опеки попросили проверить на вменяемость мать, избившую свою дочь в Казани

Фото: Пресс-служба Совфеда

В Татарстане органы опеки попросили провести психиатрическую экспертизу 31-летней женщине, которая на камеру избила свою маленькую дочь. Об этом стало известно в среду, 8 декабря.

Специалисты проанализировали видео, на котором мать избивает своего ребенка. По их мнению, во время избиения женщина была не в себе.

Она сама страдала от регулярного рукоприкладства своего мужа. Предполагается, что во время инцидента мать переняла роль супруга-обидчика, а сама представляла себя на месте избиваемого ребенка, сообщает Telegram-канал SHOT.

Во вторник, 7 декабря, прокуратура организовала проверку после появления в СМИ видео, на котором мать избивает свою малолетнюю дочку в Казани. При этом мать называет ребенка «подопытным кроликом», над которым, по ее мнению, можно «измываться».

К настоящему моменту ребенок уже изъят у матери и находится в больнице. Семья поставлена на учет. Инцидент находится на особом контроле правоохранителей.

По итогам проверки следователи примут решение о необходимости применения мер прокурорского реагирования.