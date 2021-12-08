Глава МВД по Москве решил поощрить посетителя МФЦ «Рязанский» за помощь полицейскому

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Глава столичного управления МВД России Олег Баранов принял решение отблагодарить посетителя центра государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке города за помощь сотруднику полиции при задержании открывшего стрельбу мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Москве в среду, 8 декабря.

— Начальником главка генерал-лейтенантом Олегом Барановым принято решение о поощрении неравнодушного гражданина, чьи отважные и решительные действия позволили сотруднику полиции полностью обезопасить окружающих от возможного вреда, не дать преступнику скрыться с места происшествия, — заявил глава управления информации и общественных связей столичного управления МВД России Владимира Васенин.

В ведомстве отметили, что во время задержания сотрудником полиции злоумышленника гражданин подбежал к нему и начал удержать устроившего стрельбу мужчину, говорится в сообщении.

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести. «Вечерняя Москва» подготовила подробный материал о произошедшей трагедии.

8 декабря задержанный за стрельбу в МФЦ Сергей Г. признал вину в убийстве людей.