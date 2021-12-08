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ООН положительно оценила дипломатический диалог между РФ и США

Виктория Сикерина

Политика
ООН положительно оценила дипломатический диалог между РФ и США
Фото: МИД РФ

Организация объединенных наций (ООН) готова поддерживать дипломатический диалог между Россией и странами НАТО, а конкретно — Соединенными Штатами. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в среду, 8 декабря, в ходе брифинга.

Он отметил, что такое сотрудничество между государствами позволит снизить уровень напряженности.

— Мы приветствуем диалог между РФ и США. Если он расширится и на страны НАТО, мы будем приветствовать и его. Мы надеемся, диалог приведет к деэскалации напряженности, которую мы наблюдаем, — цитирует РИА Новости слова Дюжаррика.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры по видеосвязи.

Государственные лидеры начали переговоры в дистанционном формате в 18:00. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. Отмечалось, что в ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

После Владимир Путин назвал онлайн-встречу с Джо Байденом конструктивной, открытой и предметной. По его словам, для налаживания дипломатических отношений между Россией и США необходимо сохранять диалог.

Также президент РФ рассказал, что Россия и Штаты разработают совместную структуру по безопасности.

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