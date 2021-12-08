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Медаль «Гарибальдийская звезда» вручили 96-летнему ветерану из Подмосковья

Виктория Сикерина

Общество
Медаль «Гарибальдийская звезда» вручили 96-летнему ветерану из Подмосковья
Фото: ФГБУК Музей Победы

Николаю Орлову, 96-летнему ветерану и участнику итальянского Сопротивления, вручили медаль «Гарибальдийская звезда». Торжественная церемония состоялась в филиале Музея Победы в Красногорске в среду, 8 декабря.

В пресс-службе культурного учреждения отметили, что атташе во вопросам обороны Италии Роберто Ванначчи наградил фронтовика из Московской области.

— В октябре 1941 года 15-летний Николай вступил в партизанский отряд и наравне со взрослыми боролся с фашистами в оккупированном Угранском районе Смоленской области. В 1942 году в одном из сражений юноша был ранен, контужен и отправлен на лечение в свою деревню. Зимой 1943 года Николая вместе со сверстниками нацисты взяли в плен и вывезли на принудительные работы в Италию. Во время одного из авиационных налетов Николай сбежал, а вскоре после этого стал участником итальянского движения Сопротивления в составе 36-й бригады «Гарибальди», — объяснили в пресс-службе.

Николай Орлов поблагодарил участников мероприятия за врученную медаль и пожелал будущим поколениями быть по-настоящему счастливыми.

— Мне хочется вам, дорогие молодые наши поколения, сказать несколько слов — будьте счастливы и всегда любите свою Родину так, как мы любили и любим свою Россию, свою Родину, — торжественно заявил ветеран.

В сентябре мэр столицы Сергей Собянин вручил памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву» ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину.

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