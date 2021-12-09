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Стала известна официальная причина обледенения самолета S7

Виктория Храменкова

Происшествия
Стала известна официальная причина обледенения самолета S7
Фото: Pixabay

Официальной причиной обледенения самолета авиакомпании S7, выполнявшего 2 декабря рейс Магадан–Новосибирск и экстренно приземлившегося в Иркутске, стала неполная обработка поверхностей от снега. Так, например, снег с фюзеляжа борта не был удален. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщило федеральное агентство воздушного транспорта.

— Удаление снега с поверхности фюзеляжа не производилось, что во время стоянки самолета в течение 2,5 часов в условиях выпадения ливневого дождя привело к скоплению на верхней поверхности фюзеляжа большого количества снега, — отметили в Росавиации.

Таяние снега произошло после включения обогрева лобовых стекол. В условиях руления при низкой температуре это вызвало появление слоя намерзшего льда в передней части фюзеляжа перед приемниками полного давления, следует из документа, который есть в распоряжении «Известий».

Данные наросты привели к тому, что воздушный поток был искажен. Это привело к отказу трех систем управления в режим минимального функционирования, отключению автопилота и автомата тяги.

Самолет Магадан — Новосибирск совершил внештатную посадку в Иркутске 3 декабря. В пресс-службе иркутского аэропорта причиной инцидента назвали поломку электроники. Известно, что на борту воздушного судна находились 199 человек. Их разместили в стерильной зоне на время решения вопроса об отправке в Новосибирск. Позднее авиакомпания S7 прокомментировала экстренную посадку самолета.

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