Диетологи перечислили вредные новогодние салаты

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Салат «Оливье» и «Селедка под шубой» являются самыми вредными блюдами на новогодних столах. В каждом из них содержится большая концентрация майонеза, именно это увеличивает их вред. Об этом рассказала диетолог Антонина Чарышкина.

— Все эти салаты, если разобрать состав, по сути, полноценные отдельные блюда, поэтому подача их как закуска на стол перед или вместе с горячим очень утяжеляет меню праздничного застолья, — объяснила московский диетолог Светлана Титова.

Вареная колбаса, которая входит в состав «Оливье», содержит множество микроэлементов, которые негативно влияют на состояние нашего организма. В ней много соли, нитритов, фосфатов, глутаматов и консервантов, пишет doctorpiter.ru.

Зеленый горошек и картофель тоже увеличивают калорийность данного блюда.

Для того, чтобы сделать самый новогодний салат полезнее, майонез нужно заменить на смесь йогурта, горчицы и лимонного сока. Вареную колбасу — на куриное мясо или свинину. От картофеля в салате также можно отказаться, а маринованные огурцы заменить на свежие.

Все тот же майонез, а также главный морепродукт придают калорийность «Селедке под шубой». Отварной картофель в салате обладает значительным гликемическим индексом и еще больше добавляет калорийности блюду.

В этом салате майонез можно заменить на сметану, уменьшить количество картофеля, а для баланса — добавить слой из тертых свежих яблок или огурцов.

8 декабря шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев рассказал, как сделать любимый россиянами салат оливье особенно вкусным и необычным. Так, чтобы салат приобрел новые вкусовые качества, шеф-повар советует добавить в него немного сливочного хрена.