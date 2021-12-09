Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетологи перечислили вредные новогодние салаты

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетологи перечислили вредные новогодние салаты
Фото: Youtube / Семейная кухня

Салат «Оливье» и «Селедка под шубой» являются самыми вредными блюдами на новогодних столах. В каждом из них содержится большая концентрация майонеза, именно это увеличивает их вред. Об этом рассказала диетолог Антонина Чарышкина.

— Все эти салаты, если разобрать состав, по сути, полноценные отдельные блюда, поэтому подача их как закуска на стол перед или вместе с горячим очень утяжеляет меню праздничного застолья, — объяснила московский диетолог Светлана Титова.

Вареная колбаса, которая входит в состав «Оливье», содержит множество микроэлементов, которые негативно влияют на состояние нашего организма. В ней много соли, нитритов, фосфатов, глутаматов и консервантов, пишет doctorpiter.ru.

Зеленый горошек и картофель тоже увеличивают калорийность данного блюда.

Для того, чтобы сделать самый новогодний салат полезнее, майонез нужно заменить на смесь йогурта, горчицы и лимонного сока. Вареную колбасу — на куриное мясо или свинину. От картофеля в салате также можно отказаться, а маринованные огурцы заменить на свежие.

Все тот же майонез, а также главный морепродукт придают калорийность «Селедке под шубой». Отварной картофель в салате обладает значительным гликемическим индексом и еще больше добавляет калорийности блюду.

В этом салате майонез можно заменить на сметану, уменьшить количество картофеля, а для баланса — добавить слой из тертых свежих яблок или огурцов.

8 декабря шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев рассказал, как сделать любимый россиянами салат оливье особенно вкусным и необычным. Так, чтобы салат приобрел новые вкусовые качества, шеф-повар советует добавить в него немного сливочного хрена.

Читайте также:
салаты Новый год Здоровье
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте