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«Похож на домовенка»: поклонники не узнали Сергея Жукова

Виктория Храменкова

Развлечения
«Похож на домовенка»: поклонники не узнали Сергея Жукова
Фото: instagram/sezhukov

Российский музыкант Сергей Жуков заставил поклонников понервничать. Дело в том, что у певца произошли некоторые изменения во внешности. Фото звезды «Руки вверх!» опубликовала на своей странице в Instagram Наташа Королева.

Ранее стало известно, что Жуков реализовал свою старую идею — он снял сериал «Евгенич». Уже в ближайшие дни он выходит на экраны. Поэтому на фото музыкант находится в своем образе. Также в сериале снялись Лолита, Дима Билан, Ольга Бузова и другие звезды.

— Я восхищаюсь творческим потенциалом своих друзей, как они его реализуют, создавая интересный контент! И сегодня я хочу поздравить крутого и талантливого Сергея Жукова! Он снял свой сериал, выступил как автор идеи, актер и композитор!, — пишет Королева.

Однако пользователи не совсем поняли, что Жуков на фото находится просто в сериальном образе. Поэтому многие были удивлены кардинальными переменами артиста:

— Не узнала Жукова. Какой был красавчик.

— Жуков похож на домовенка Кузю.

— Нафаня, сундук украли!

В сериале Сергея Жукова «Евгенич» рассказывается о знаменитом музыкальном продюсере, который когда-то писал настоящие хиты, однако в последние годы из-за громкого скандала покинул звездный Олимп. Теперь главный герой решает вернуться в шоу-бизнес, однако, вновь завоевать сердца публики, непросто.

Летом стало известно, что Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд подписали «Соглашение заботы о семье» на мероприятии вместе с семейным психологом и писателем Людмилой Петрановской. В таком «документе» звездная пара пообещала придерживаться принципов справедливого распределения труда внутри семьи.

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