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Продажи мандаринов и конфет выросли в России

Виктория Храменкова

Финансы
Продажи мандаринов и конфет выросли в России
Фото: unsplash

С начала декабря в России наблюдался рост продажи мандаринов и наборов конфет. Отмечается, что продажи выросли на треть, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Данные следуют из аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Компанией было обработано порядка 50 миллионов кассовых чеков. Так, средний чек на мандарины вырос на семь процентов и составил 118 рублей. Рост стоимости конфет увеличился на 11 процентов — 641 рубль за 500 грамм.

— Повышается спрос и на другой классический новогодний товар — шампанское. Объем реализации вырос на восемь процентов, как и средний чек, который составил 468 рублей, — передают «Известия» слова из документа.

Кроме этого, сообщается, что в этом году наблюдается рост числа покупок мягких и пластиковых игрушек в виде праздничных персонажей и героев мультфильмов.

В среду, 8 декабря, «Вечерняя Москва» рассказала, как выбрать хорошие мандарины. Так, например, одним из важных критериев качественного мандарина является наличие воздуха между кожурой и мякотью, но если воздуха слишком много, то это уже можно назвать недостатком.

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