Десять кабинетов компьютерной томографии открыли в Подмосковье в 2021 году

Фото: Светлана Колсокова / Вечерняя Москва

Десять новых кабинетов компьютерной томографии открыли в Московской области в текущем году, сообщает портал «Подмосковье сегодня». Новые кабинеты появились в десяти округах.

— Качественная диагностика лежит в основе постановки диагноза и своевременного назначения лечения, — подчеркнула глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

Технику закупили в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Перед ее установкой и запуском работы во всех кабинетах были проведены ремонтные работы.

В области планируют за три года заменить 279 единиц тяжелого аналогового оборудования на цифровое. Программа стартует в 2022 году и продлится до 2024-го. В следующем году должны заменить 73 аппарата.

До этого подмосковные муниципалитеты получили 39 машин скорой помощи. До середины декабря автопарк скорой увеличится еще на 135 машин. В общей сложности в этом году округа Московской области получат 341 новый автомобиль. Все они оснащены современным оборудованием. Губернатор региона Андрей Воробьев выразил благодарность всем медицинским работникам за их добросовестный труд в период пандемии.