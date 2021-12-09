Аналитик призвал не ждать дальнейшего укрепления рубля

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Встреча лидеров России и США может расцениваться как некоторая разрядка для курса рубля. Такое заявление сделал инвестиционный брокер Тимур Нигматуллин.

Он пояснил, что геополитические риски после встречи президента России Владимира Путина и его коллеги Джо Байдена снизились.

— Любая встреча двух политиков стран, которые имеют определенные противоречия, может расцениваться как некоторая разрядка. Соответственно в процессе встречи риски для российской экономики снижались, и рубль окреп, — отметил аналитик в комментарии НСН.

Но, по словам специалиста, не стоит рассчитывать на дальнейшее укрепление российской валюты за счет этого фактора.

По его словам, такие события, как встреча лидеров России и США, всегда будут влиять на курс рубля, так как он является самым ликвидным активом в России.

Курс доллара на фоне переговоров Путина и Байдена 7 декабря упал на 34 копейки и опустился ниже 74 рублей. Рубль после переговоров подорожал на 0,69 процента к доллару и на 0,62 процента к евро, передает ФАН.

До этого экономист Максим Петроневич рассказал, что будет с курсом доллара и рубля зимой.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Позднее Путин подвел итоги встречи.