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МИД РФ начал прорабатывать решения по итогам переговоров между Путиным и Байденом

Михаил Алимов

Общество
МИД РФ начал прорабатывать решения по итогам переговоров между Путиным и Байденом
Фото: МИД РФ

Российский МИД начал прорабатывать решения по итогам переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом в четверг, 9 декабря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

— Поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский саммит с участием представителей других стран, МИД, естественно, приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется, — сообщила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» в ответ на вопрос о возможных поручениях дипведомству после встречи лидеров двух стран.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. Отмечалось, что в ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Позднее Путин подвел итоги встречи.

Накануне Путин сообщил, что Россия и Соединенные Штаты разработают совместную структуру по безопасности. Лидер государства отметил, что соответствующие предложения по данному вопросу российская сторона подготовит и направит американским коллегам в ближайшее время.

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