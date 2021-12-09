В России за сутки выявили 30 209 новых случаев COVID-19

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За последние сутки в РФ COVID-19 выявили еще у 30 209 человек. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в оперштабе Москвы.

При этом у 7,4 процента из них не обнаружено клинических признаков инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших продолжает лидировать столица. В Москве за сутки выявили 2948 новых случаев. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область.

Российские медики за последние 24 часа вылечили от ковида 37 794 человека. Число летальных исходов — 1181.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом всего за время пандемии коронавируса в РФ заболели 9 925 806 человек. Смертельных исходов зафиксировано 286 004. Полностью выздоровел после перенесенной болезни 8 637 861 пациент, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По ее словам, темпы вакцинации в стране растут, благодаря масштабному тестированию удается оперативно отслеживать изменения обстановки. Также она отметила, что доминирующим в РФ остается вариант COVID-19 «дельта».

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2 декабря Попова заявила, что в российских регионах стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. По ее словам, COVID-19 приобретает сезонность. Всплеск заболевания с середины сентября был прогнозируемым.