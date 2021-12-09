Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Функция регистрации в Face Pay появилась в приложении «Московский транспорт»

Виктория Сикерина

Город
Функция регистрации в Face Pay появилась в приложении «Московский транспорт»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Специалисты добавили в функционал мобильного приложения «Московский транспорт» регистрацию в системе бесконтактной оплаты проезда Face Pay. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 9 декабря.

В ведомстве уточнили, что пользователи приложения могут добавить в аккаунт проездные билеты «Тройка» и «Единый», а также социальную карту москвича.

— Вот инструкция: скачайте приложение «Московский транспорт» и зайдите в личный кабинет; авторизуйтесь по номеру телефона и нажмите «Сдать биометрию»; привяжите карту. Ура! Теперь вы можете пользоваться оплатой по Face Pay, — говорится в сообщении департамента.

19 ноября в Москве заработали еще 52 турникета, с помощью которых в столичном метро можно оплатить поездку по Face Pay.

Так, система заработала на станциях, где была зафиксирована наибольшая заинтересованность пассажиров в оплате с помощью биометрии. К таким станциям отнесли «Китай-город», «Чистые пруды» и «Третьяковскую».

При этом свыше 160 тысяч поездок пассажиры Московского метрополитена оплатили с помощью сервиса Face Pay за последние полтора месяца.

Для того чтобы начать пользоваться системой Face Pay для оплаты проезда в столичном метрополитене, потребуется всего четыре шага.

Читайте также:
Москва Технологии Транспорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте