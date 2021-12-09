Функция регистрации в Face Pay появилась в приложении «Московский транспорт»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Специалисты добавили в функционал мобильного приложения «Московский транспорт» регистрацию в системе бесконтактной оплаты проезда Face Pay. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 9 декабря.

В ведомстве уточнили, что пользователи приложения могут добавить в аккаунт проездные билеты «Тройка» и «Единый», а также социальную карту москвича.

— Вот инструкция: скачайте приложение «Московский транспорт» и зайдите в личный кабинет; авторизуйтесь по номеру телефона и нажмите «Сдать биометрию»; привяжите карту. Ура! Теперь вы можете пользоваться оплатой по Face Pay, — говорится в сообщении департамента.

19 ноября в Москве заработали еще 52 турникета, с помощью которых в столичном метро можно оплатить поездку по Face Pay.

Так, система заработала на станциях, где была зафиксирована наибольшая заинтересованность пассажиров в оплате с помощью биометрии. К таким станциям отнесли «Китай-город», «Чистые пруды» и «Третьяковскую».

При этом свыше 160 тысяч поездок пассажиры Московского метрополитена оплатили с помощью сервиса Face Pay за последние полтора месяца.

Для того чтобы начать пользоваться системой Face Pay для оплаты проезда в столичном метрополитене, потребуется всего четыре шага.