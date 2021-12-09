Путин поговорил по телефону с Меркель

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил Меркель благодарность за сотрудничество и отметил ее вклад в развитие отношений двух стран.

— Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем, — говорится на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин заверил Ангелу Меркель, что ей всегда будут рады в России.

Накануне президент России направил Ангеле Меркель телеграмму и выразил надежду на продолжение дружеского общения. При этом российский лидер обратился к экс-канцлеру на «ты».

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, которая занимала эту должность на протяжении последних 16 лет.

Позже Владимир Путин направил Олафу Шольцу поздравительную телеграмму в связи со вступлением в должность. В тексте послания российский лидер выразил надежду на конструктивный дипломатический диалог между странами и совместную работу по актуальной политической повестке дня.