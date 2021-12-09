Нутрициолог объяснила, как состояние кишечника влияет на иммунитет

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В кишечнике содержится 80 процентов иммунных клеток, поэтому, если укрепить его микробиоту, можно улучшить здоровье и реже болеть сезонными простудами. Об этом рассказала нутрициолог, специалист по растительному питанию Софья Литошенко.

По словам эксперта, в ежедневном меню обязательно должна присутствовать растительная пища. В ней содержится клетчатка, которая необходима для питания полезных бактерий.

Достаточное количество клетчатки увеличивает разнообразие микробиоты кишечника.

При этом жареная и жирная пища, рафинированные продукты могут способствовать росту патогенных бактерий, снижать иммунитет. В этом случае человек болеет чаще.

Кроме того, только в растительной пище присутствуют полифенолы, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Помогут восстановить микробиоту кишечника и обеспечить его нормальную работу такие продукты, как киви, куркума, имбирь, ферментированная капуста и кокосовое масло, передает Life.ru.

До этого диетолог назвала лучший суп для снижения уровня холестерина.