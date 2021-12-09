Путин: До введения QR-кодов на транспорте нужно убедиться в готовности системы

Фото: Администрация президента РФ

Прежде, чем вводить QR-коды на транспорте, необходимо убедиться к готовности к этому всей системы. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

— Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся, — заявил президент, обращаясь к главе Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирине Боровой на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Боровая обратилась к Владимиру Путину с просьбой дать поручения дополнительно проработать все вопросы, которые могут возникнуть с принятием проектов законов об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта и в общественных местах.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с регионами.

Он также заверил, что власти РФ постараются не допустить «никаких опрометчивых решений» в ситуации с QR-кодами.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.