Суд взыскал свыше 700 тысяч рублей с бизнесмена Полонского в пользу управляющей компании

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Таганский районный суд Москвы постановил взыскать с бизнесмена Сергея Полонского более 700 тысяч рублей в пользу управляющей компании ООО «Сервис». Указанная сумма является долгом Полонского за содержание 12 машиномест. Об этом в четверг, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Решением суда от 09.12.2021 года исковое заявление ООО «Сервис» к Полонскому С.Ю. о взыскании задолженности по оплате за содержание нежилых помещений удовлетворено, — сказал собеседник «ВМ».

Уточняется, что сумма взыскания с учетом пени более 712 тысяч рублей.

Сергей Полонский — российский бизнесмен и девелопер. Он является акционером и инвестором нескольких компаний, которые входят в холдинг Potok. В 2017 году Полонский был осужден на пять лет лишения свободы по делу о хищении 2,6 миллиарда рублей. Однако его освободили от наказания за истечением срока давности.

До этого сообщалось, что суд арестовал на два месяца Сергея Глазова, который устроил стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке столицы. Глазов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия.