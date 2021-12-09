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Сергей Собянин назначил нового директора Московского фонда ОМС

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин назначил нового директора Московского фонда ОМС
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новым директором столичного городского Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) стала Ирина Урванова. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Назначить Урванову Ирину Анатольевну на должность директора Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее эту должность занимал Владимир Зеленский, который покинул ее из-за назначения на пост первого заместителя главы Министерства здравоохранения России.

До этого сообщалось, что 9 декабря Ольга Кириллова была избрана председателем Московской городской избирательной комиссии.

В заседании участвовали все 14 членов Мосгоризбиркома с правом решающего голоса, которых ранее назначили мэр столицы Сергей Собянин и депутаты Мосгордумы. Кроме того, для выборов председателя, зампредседателя и секретаря комиссии была сформирована счетная комиссия.

Центризбирком (ЦИК) РФ порекомендовал Ольгу Кириллову в качестве нового главы Мосгоризбиркома 3 декабря.

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