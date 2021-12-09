Макрон: Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС

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Франция изменит правила Шенгенской зоны, она намерена защитить внешние границы Европейского союза (ЕС) и добиться лучшей координации в вопросах борьбы с нелегальной миграцией. Об этом 9 декабря заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время презентации приоритетов Франции на период своего полугодового председательства в Совете ЕС, которое начинается в январе 2022 года.

По его словам, планируется реформировать шенгенскую зону в двух направлениях: политическое управление Шенгенской зоной и создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе.

Отмечается, что будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Усиление контроля на внешних границах Макрон назвал одним из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах ЕС.

— Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, <...> а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества, — завил президент Франции.

Кроме того, Макрон отметил, что будет налажен плотный контакт с теми странами, откуда идет основной приток мигрантов. Это должно упростить процедуру их возвращения в тех случаях, когда ЕС будет отказывать им в предоставлении убежища на своей территории, передает ТАСС.

До этого, 6 декабря, Европейский союз официально принял решение о продлении на год санкций за серьезные нарушения прав человека. Под продленные санкции попали все фигуранты, кроме одного человека, который скончался. Таким образом, ограничительные меры будут действовать в отношении 14 физических лиц и четырех организаций.