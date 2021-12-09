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Сергей Собянин вручил награды города Москвы и государственные награды

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин вручил награды города Москвы и государственные награды
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Врачи, работники культуры и транспортной сферы, а также москвичи, внесшие вклад в развитие института семьи и воспитание детей, получили государственные награды и награды города Москвы из рук мэра столицы Сергея Собянина.

— Город живет нормальной жизнью во многом благодаря тем, кто сегодня находится в этом зале, благодаря вам, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее Москвы. Благодаря вам наш город по-прежнему великий, по-прежнему любим москвичами, — сказал Сергей Собянин на торжественной церемонии.

Он отметил, что помощь особенно требуется людям в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Мэр добавил, что, несмотря на масштаб пандемии, современные трудности блекнут на фоне трагических событий Великой Отечественной войны. Он упомянул об открытии уникальной экспозиции в Музее Победы на Поклонной горе в честь 80-летия битвы под Москвой, которая призвана напомнить о героизме жителей и защитников города.

— Когда окунаешься в эту атмосферу, которая так явственно дает представление о том, что происходило в самой Москве, в сражениях под Москвой, как переживали эту битву, эти лихие месяцы и годы москвичи, как они работали для фронта, как они сражались в ополчении, — это, конечно, берет за душу. Это люди, которые спасли наш город. Его бы не было: здесь был бы вырыт котлован, все было снесено, вместе с жителями уничтожено, — цитирует Сергея Собянина официальный сайт мэра Москвы.

Так, орденами Почета были награждены директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского Андрей Крюков и председатель объединенного совета ветеранских организаций инженерных войск Московской общественной организации ветеранов войны Геннадий Лошкарев.

Орден «Родительская слава» получили Инга Волкова и Виктор Коромысло. Власти отметили их заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Новая постоянная экспозиция о подвиге солдат во время Битвы за Москву появилась в столичном Музее Победы. В четверг, 9 декабря, выставку открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

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