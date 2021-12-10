Кардиолог будет проводить осмотр детей, которые тяжело перенесли COVID-19

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Если ребенок тяжело перенес коронавирусную инфекцию, то он будет направлен к кардиологу в рамках профилактического осмотра. Для этого в Минздраве был доработан проект приказа «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».

— Несовершеннолетним, переболевшим COVID-19 в тяжелой и крайне тяжелой форме, а также детям, перенесшим мультисистемный воспалительный синдром, показаны осмотр детского кардиолога, проведение пульсоксиметрии (сатурация крови кислородом), — следует из документа, опубликованного в четверг, 9 декабря.

В ведомстве добавили, что также будут проводиться дополнительные исследования. Решение об их проведении будет принято после осмотра ребенка детским кардиологом.

Кроме этого, документ предусматривает расчет индекса массы тела для детей от года. Он позволит получить наиболее полную оценку гармоничности физического развития. В министерстве надеются таким способом выявить и предупредить на ранних этапах избыточную массу тела и ожирение у детей.

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что до конца года в стране начнется вакцинация от коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет.