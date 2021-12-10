Белый дом рассказал о возможных санкциях против России

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Высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов Америки заявил, что возможные меры против России по Украине выходят за рамки тех, которые были приняты ранее.

Отвечая на вопрос журналистом о том, какие санкции возможны против России, он ответил, что некоторые из них будут включать вещи, которые не делались в прошлом.

— Президент США Джо Байден дал ясно понять, что США в консультации с европейскими партнерами изыскивают очень сильный набор экономических санкций, — объяснил представитель, передает РИА Новости.

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций в отношении России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что введение санкционных мер под предлогом обезопасить Соединенные Штаты является попыткой сдерживания развития России. Лидер государства отметил, что подобный предлог — это «полная чушь».

9 декабря CNN со ссылкой на источники среди чиновников США сообщил, что санкции к энергетическим компаниям РФ применят только в крайнем случае.