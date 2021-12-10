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Штамм «омикрон» может спровоцировать новую волну COVID-19 в России

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Штамм «омикрон» может спровоцировать новую волну COVID-19 в России
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может спровоцировать в России новую волну заражений. Отмечается, что новый вариант также может ускорить начало пика пандемии. Об этом сообщил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.

— Сначала вам кажется, что рост происходит не очень быстро. А после он начинает расти лавинообразно, очень быстро. На самом деле это все тот же самый экспоненциальный процесс, просто он на ранней стадии только набирает силу, — сказал биолог.

Базыкин считает, что «омикрон» может быстро вытеснить из России штамм «дельта». Такие выводы позволяет делать динамика заражений в ЮАР и Великобритании.

— «Дельта» буквально за один месяц вытеснила из России все предыдущие варианты коронавируса, — отметил эксперт в беседе с газетой «Известия».

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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