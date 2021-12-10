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Кинологи дали советы, как уберечь лапы собак от зимних реагентов

Ирина Игнатенко

Общество
Кинологи дали советы, как уберечь лапы собак от зимних реагентов
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

У собак очень нежные лапы, поэтому в зимнее время владельцам нужно внимательно следить за их состоянием после прогулок. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Частый контакт подушечек лап с противогололедными средствами может вызвать у собак сильное раздражение и аллергические реакции. Чтобы избежать проблем, перед прогулкой стоит обрабатывать лапы животного специальными средствами, например гелем на основе вазелина. Он отлично подходит для профилактики трещин.

Также можно использовать защиту в форме пасты, бальзама или крема, в составе которых есть питательные масла. Средство необходимо наносить тонким слоем, не забывая про пространство между подушечками лап.

Кроме того, можно использовать специальную обувь для собак. При этом важно подобрать подходящий размер, чтобы питомцу было удобно гулять.

До этого кинологи объяснили, как помочь собаке пережить стресс от новогодних салютов. Дома в ночное время стоит плотно закрыть окна, чтобы резкие звуки с улицы не напугали питомца. Стоит позаботиться о том, чтобы у собаки было укромное место, куда она может уйти.

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