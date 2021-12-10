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СМИ: Минстрой разработал законопроект для контроля рынка аренды

Полина Долганова

Общество
СМИ: Минстрой разработал законопроект для контроля рынка аренды
Фото: pixabay.com

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработало проект закона о создании государственной информационной системы, которая позволит контролировать операции по аренде жилья и парковочных мест. Об этом в пятницу, 10 декабря, пишет издание «Коммерсантъ».

По данным газеты, мера поможет увеличить транспарентность рынка аренды, который в настоящее время «отнимает» у государственного бюджета до 162 миллиардов рублей в год.

В случае если арендодатель не внесет данные по сдаче жилья в наем в специальное приложение, он должен будет выплатить штраф в размере до 5 тысяч рублей. Если аналогичное нарушение будет зафиксировано со стороны компаний, им грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Законопроект предполагает, что хозяева жилья должны будут производить все расчеты в специальной системе, а также вносить информацию о сроках договоров и размере их платы в систему в течение 30 суток после подписания документов.

К настоящему моменту законопроект уже был направлен в профильные министерства для рассмотрения, пишет «Коммерсантъ».

6 декабря в пресс-службе Минстроя РФ сообщили, что штрафы за остекление балконов теперь распространяются на юридических лиц, владеющих помещениями.

В российских регионах с марта 2022 года начнут штрафовать владельцев квартир за несанкционированное остекление балконов и обшивку сайдингом. О введении соответствующих мер сообщается в приказе Минстроя РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, зачем нужна такая мера, сократится ли число незаконных конструкций после вступления приказа в силу, а также выяснила, как переоборудовать этот участок дома, не нарушая закон.

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