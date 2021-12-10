Названы топ-3 лучших подарка для женщин на Новый год

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Эксперт назвали топ-3 варианта подарков на Новый год, которые в большинстве случаев приносят приятные эмоции прекрасной половине человечества, передает Nation News.

Первый вариант — сладкий подарок. Многие женщины являются сладкоежками, даже, если стараются ограничить себя в употреблении сладостей. Стоит задуматься над вариантом коробочки с различными вкусностями. Туда можно положить все: от набора сыров и вина до шоколадных конфет и фруктов.

Большинство девушек обожают бижутерию, особенно, если она — подарок от любимого мужчины. Оригинальным подарком станет украшение с особой гравировкой.

Теплый и мягкий плед с рукавами является оригинальным изобретением человечества и одним из лучших подарков. В него можно укутаться холодными зимними веерами во время просмотра любимых новогодних комедий.

До этого эксперты назвали самый популярный новогодний подарок для ребенка. Россияне в данный период чаще всего выбирают для детей в качестве подарка на Новый год плюшевых тигров. Плюшевых тигров покупают не только для детей, но и для друзей, коллег.