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Движение поездов на участке Ярославского направления МЖД восстановлено

Михаил Алимов

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Движение поездов на участке Ярославского направления МЖД восстановлено
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Ярославское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Движение поездов на участке Фрязино-Зеленый Бор Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлено. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе МЖД.

— Движение поездов на однопутном участке Фрязино-Зеленый Бор Ярославского направления МЖД, где ранее по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд № 6806 Фрязино-Москва, в 8:40 было восстановлено. Поезда в Москву и область следуют с отклонением от графика до 20 минут, — говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

МЖД приносит извинения пассажирам за неудобства и делает все необходимое для скорейшего ввода поездов в график. Отмечается, что на движение поездов на главном ходу Ярославского направления ситуация не повлияла.

До этого в СМИ сообщили, что движение поездов Ярославского направления Московской железной дороги в сторону Москвы было полностью остановлено. Отмечалось, что причиной остановки стала поломка сразу трех составов.

Накануне сообщалось, что новый график движения пассажирских и пригородных поездов на восьми направлениях Московской железной дороги введут с 12 декабря. Так, количество составов дальнего следования МЖД увеличат на 3,3 процента. Обновленное расписание предусмотрело 19 пар двухэтажных поездов, в числе которых три пары транспортных средств из столицы в Чебоксары, Брянск и Оренбург через Самару.

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