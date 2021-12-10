Установлен предполагаемый виновник ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы Зафиров

Фото: Depositphotos

Россия, Московская область, Раменский городской округ, М-5 Урал, 65-й километр Карта всех событий

Предполагаемым виновником ДТП на трассе М5 «Урал», в результате которого погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, может быть водитель фуры Renault. Об этом сообщают СМИ в пятницу, 10 декабря.

По данным Telegram-канала SHOT, водитель грузовика не справился с управлением. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, «зацепил» легковушку Skoda, а затем врезался в Toyota, где и находился депутат Зафиров со своим другом.

ДТП на трассе М5 «Урал»

В четверг, 9 декабря, в 23:06 на 65-м километре трассы М5 «Урал» грузовой автомобиль Renault столкнулся с легковушкой марки Toyota, в которой находились депутат и его соратник. В результате столкновения оба пассажира легкового автомобиля погибли.

Подмосковные полицейские проводят проверку по факту гибели Зафирова и его знакомого. Региональная прокуратура взяла ход проверки под свой контроль.

Эвклиду Зафирову было 60 лет. Он являлся депутатом Мособлдумы 7-го созыва, избравшись по Воскресенскому округу. Зафиров входил в состав Комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ.