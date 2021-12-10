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Вертолет Robinson разбился рядом с озером Каракуль

Полина Долганова

Происшествия
Вертолет Robinson разбился рядом с озером Каракуль
Фото: МЧС России

Вертолет Robinson, летевший по маршруту Новокузнецк — Каракольские озера, разбился рядом с озером Каракуль в Горном Алтае в пятницу, 10 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МЧС.

Пилот, находившийся на борту, погиб.

Уточняется, что поисковая группа спасателей уже высадилась с вертолета Ми-8 на место крушения, передает РИА Новости.

До этого частный вертолет с одним человеком на борту совершил аварийную посадку в Бурятии. В пятницу, 10 декабря, в 11:06 судно IAR 316B подало аварийный сигнал в районе поселка Выдрино Кабанского района. Вертолет попал в вихревое кольцо, из-за чего ему пришлось экстренно садиться на землю. В настоящее время единственный член экипажа находится в больнице в Выдрине.

27 сентября частный вертолет Sud-Aviation Gazelle жестко приземлился в Елизовском районе Камчатского края. В момент посадки под шасси воздушного судна ушел грунт, в результате вертолет опрокинулся на бок. На борту находился один член экипажа, он не пострадал.

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