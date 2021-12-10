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Авиаэксперт оправдал нежелание компенсировать авиабилеты пассажирам без QR-кода

Ирина Игнатенко

Общество
Авиаэксперт оправдал нежелание компенсировать авиабилеты пассажирам без QR-кода
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Предложение исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется QR-кода к моменту вылета, вполне справедливо.Такое мнение высказал главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

Он назвал подобное предложение со стороны авиакомпаний вполне справедливым.

Гусаров пояснил, что если при отсутствии QR-кода авиакомпании должны будут возвращать деньги все билеты становятся возвратными, а значит цены на них вырастут. Авиакомпаниям придется закладывать в стоимость билета риски, что эти деньги придется вернуть.

Эксперт подчеркнул, что наличие QR-кода, как и любых других необходимых для выполнения полетов документов, например паспорта, — это ответственность пассажира, передает НСН. Те, кто заинтересован в полете, должны позаботиться о наличии QR-кода заранее.

Ранее, авиакомпании предложили исключить из проекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета пассажирам без сведений о вакцинации, перенесенной болезни или наличии медотвода.

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