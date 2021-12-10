Генерал армии перечислил основные военные угрозы для России

Фото: Минобороны РФ

Укрепление военных мощностей НАТО у границ России и вероятность обострения конфликта в Донбассе являются главными угрозами безопасности в южной части страны. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

— Угрозами военной безопасности РФ в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье, — отметил он в интервью изданию «Красная звезда».

По словам Дворникова, все эти угрозы заставляют Россию поддерживать боевую готовность войск на том уровне, который мог бы обеспечить безопасность государственных интересов.

Генерал уточнил, что боевой потенциал региона был серьезным и ранее, однако в настоящее время мощности усиливаются из-за формирования новых воинских частей. Кроме того, количество современной техники, которая имеется в распоряжении армии, оценивается сейчас в 71 процент.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.