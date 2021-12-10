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В России выросли цены на пакеты услуг сотовой связи

Полина Долганова

Общество
В России выросли цены на пакеты услуг сотовой связи
Фото: Pexels

В ноябре 2021 года в России зафиксировали рост цен на пакеты услуг сотовой связи. Абонентская плата возросла на 2,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом в пятницу, 10 декабря, пишет Росстат.

По данным аналитиков, в среднем россиянам приходилось платить за услуги сотовой связи в ноябре 391,6 рубля. При этом последний раз ежемесячный рост цен более чем на 1 процент был зафиксирован в мае прошлого года. Тогда в период с января по май стоимость услуг сотовой связи возросла более чем на 10 процентов — до 384,2 рубля при изначальных 344,2 рубля.

Эксперты предполагают, что мобильные операторы стали увеличивать стоимость своих услуг из-за разгона инфляции, которая в ноябре составила 8,4 процента годовых, передает РБК.

В ноябре сообщалось, что цены на интернет и платное телевидение могут вырасти в России на десять процентов. Подорожание услуг связи может произойти в 2022 году. Причинами роста являются увеличение цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве, в том числе обязывающие хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

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