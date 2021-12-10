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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 3372 человека

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 3372 человека
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице за сутки выздоровели после прохождения лечения от коронавируса 3372 человека. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, всего за время пандемии COVID-19 городские медики вылечили 1 805 490 пациентов.

За сутки в Москве зафиксировали еще 3477 заболевших. Госпитализированы за 24 часа 800 пациентов. Количество смертельных случаев составило 89 человек. К аппарату ИВЛ подключены 576 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 3372 человека Фото: telegram/Оперштаб Москвы

Всего в России выявили 30 873 случая коронавируса за сутки. Российские медики продолжают оказывать пациентам помощь: за 24 часа после прохождения лечения от COVID-19 в РФ полностью выздоровели 35 657 человек. Также было зафиксировано 1176 летальных исходов.

До этого профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин предупредил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может спровоцировать в России новую волну заболевания. Отмечается, что новый вариант также может ускорить начало пика пандемии.

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