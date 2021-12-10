Суд рассмотрит ходатайство об освобождении доцента МАИ Воробьева в связи с тяжелой болезнью

Фото: пресс-служба суда

Суд в Белогородской области рассмотрит ходатайство об освобождении доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева, который в апреле этого года был осужден по делу о госизмене. Об этом в пятницу, 10 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Лефортовского суда.

— Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 10 декабря 2021 года ходатайство об освобождении Воробьева от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью направлено для рассмотрения в суд Белгородской области, — заключил собеседник «ВМ».

Дело Воробьева

В апреле 2021 года Мосгорсуд признал бывшего доцента кафедры ракетных двигателей МАИ Алексея Воробьева виновным в государственной измене, покушении на подготовку к незаконному экспорту из России материалов и информации, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения, а также в покушении на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

Воробьеву было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере одного миллиона рублей.