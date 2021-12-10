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Уголовное дело возбудили после ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы Зафиров

Илья Ашуров

Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы Зафиров
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Раменский городской округ, М-5 Урал, 65-й километр Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП на трассе М5 «Урал», в результате которого погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Об этом в пятницу, 10 декабря, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— По факту ДТП на автодороге М-5 «Урал», в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» — прим. «ВМ»), — заключила Петрова.

ДТП на трассе М5 «Урал»

В четверг, 9 декабря, в 23:06 на 65-м километре трассы М5 «Урал» грузовой автомобиль Renault столкнулся с легковушкой марки Toyota, в которой находились депутат и его соратник. В результате столкновения оба пассажира легкового автомобиля погибли.

Предполагаемым виновником ДТП может быть водитель грузовика Renault. Предположительно, он не справился с управлением. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, зацепил легковушку Skoda, а затем врезался в Toyota, где и находился депутат Зафиров со своим другом.

Эвклиду Зафирову было 60 лет. Он являлся депутатом Мособлдумы 7-го созыва, избравшись по Воскресенскому округу. Зафиров входил в состав комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ.

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