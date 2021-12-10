Гастроэнтеролог объяснил, что делать, если переел за новогодним столом

Фото: pixabay.com/ru

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал необычный способ борьбы с перееданием за праздничным столом.

Доктор рассказал, что тратить деньги на ферменты, которые, согласно рекламе, помогут переварить пищу быстрее, не нужно — это не более чем плацебо.

— Маркетинг и некомпетентность творят чудеса, и эти таблетки продаются лучше, чем обезболивающие. На самом деле они вообще не работают, — объяснил гастроэнтеролог в новом выпуске на YouTube-канале «Ходят слухи».

Врач рассказал, что ферменты выделяются поджелудочной железой только при пустом желудке и инактивируются соляной кислотой. То есть, принимая даже защищенные ферменты вместе с едой, мы не получим никакого эффекта.

— По факту это эффект плацебо. Они очень хорошо успокаивают совесть. Вы поели и вам плохо. Вы же не можете сидеть без дела и ждать, когда это пройдет. Вам надо что-то предпринять. Такие таблетки действуют только в случае панкреатита.

Доктор назвал способ, который поможет справиться с перееданием намного быстрее:

— Скажу лайфхак, который жесткий, как наша жизнь. Вы когда-нибудь объедались фастфудом вроде картошки фри и бургера? Вряд ли вы чувствовали нереальное насыщение. Все дело в том, что в таких заведениях люди запивают еду холодной водой, которая способствует скорейшему очищению желудка. В желудке есть температурные датчики. Они понимают, что еда холодная, значит, она остыла, и надо ее выбрасывать из желудка дальше по организму. Если вы объелись, запейте все холодной водичкой. Это будет давать больший эффект, чем таблетки для переваривания.

Диетолог Алексей Ковальков назвал эффективный способ похудения перед Новым годом.