Стали известны подробности ДТП с Maserati на Садовом кольце

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Смоленская-Сенная площадь, 28 Карта всех событий

Предполагаемым виновником ДТП на Садовом кольце, в котором пострадал один человек, может быть водитель автомобиля Mercedes. Это следует из сообщения пресс-службы столичной ГИБДД.

По данным ведомства, находящаяся за рулем Mercedes женщина начала перестроение вправо, не убедившись в безопасности этого маневра. В этот момент в попутном направлении следовал автомобиль Maserati, с которым и произошло первое столкновение.

— После чего водитель автомобиля Maserati совершил столкновение с выезжающим на Садовое кольцо автомобилем Nissan, — говорится в сообщении ведомства.

В Сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, что автомобили Maserati и Nissan находятся на тротуаре.

Видео: Telegram / Mash

ДТП на Садовом

Днем 10 декабря на Садовом кольце столкнулись три иномарки — Maserati, Mercedes и Nissan. В результате происшествия пострадала девушка, которая находилась за рулем последнего автомобиля. После аварии ее госпитализировали.

Позже в столичном Дептрансе уточнили, что авария произошла рядом с домом 28 на Смоленской-Сенной площади. Из-за случившегося ограничено движение по одной полосе, для проезда свободны 4 полосы.