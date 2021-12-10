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Девушка пострадала в результате ДТП с тремя иномарками на Садовом кольце

Илья Ашуров

Происшествия
Девушка пострадала в результате ДТП с тремя иномарками на Садовом кольце
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

В Москве на Садовом кольце столкнулись три иномарки, в результате инцидента пострадала девушка-водитель. Об этом в пятницу, 10 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», столкнулись три иномарки Maserati, Mercedes и Nissan. Пострадавшая девушка находилась за рулем последнего автомобиля. После аварии ее госпитализировали.

— Проезжую часть не перекрывали, — резюмировал собеседник.

До этого сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого на трассе М5 «Урал» погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.

ДТП на трассе М5 «Урал»

В четверг, 9 декабря, в 23:06 на 65-м километре трассы М5 «Урал» грузовой автомобиль Renault столкнулся с легковушкой марки Toyota, в которой находились депутат и его соратник. В результате столкновения оба пассажира легкового автомобиля погибли.

Предполагаемым виновником ДТП может быть водитель грузовика Renault. Предположительно, он не справился с управлением. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, зацепил легковушку Skoda, а затем врезался в Toyota, где и находился депутат Зафиров со своим другом.

Эвклиду Зафирову было 60 лет. Он являлся депутатом Мособлдумы 7-го созыва, избравшись по Воскресенскому округу. Зафиров входил в состав комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ.

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