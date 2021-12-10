США ввели санкции против Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина

Фото: flickr/uscapitol

Зарегистрированный в Москве Европейский институт ЮСТО и его ректор Дмитрий Соин попал в санкционный список Министерства финансов США. Уведомление об этом появилось в пятницу, 10 декабря, на сайте ведомства.

Вашингтон считает, что Европейский институт ЮСТО имеет отношение к выдаче «сотен студенческих виз для рабочих-строителей из КНДР в России».

Помимо этого американское ведомство ввело санкции в отношении еще 14 физических лиц из КНДР, Мьянмы, Китая и Бангладеш и девяти организаций. В список попали генпрокуратура КНДР, военные структуры Мьянмы и Бангладеш, а также компании из КНДР и Китая, пишет ТАСС.​​​​​​

До этого высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов Америки заявил, что возможные меры против России в аспекте Украины выходят за рамки тех, которые были приняты ранее. Отвечая на вопрос журналистов о том, какие санкции возможны против России, он заявил, что некоторые из них будут включать шаги, которые не делались в прошлом.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что введение санкционных мер под предлогом обезопасить Соединенные Штаты является попыткой сдерживания развития России. Лидер государства отметил, что подобный предлог — это «полная чушь».